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Общество

Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области в пятницу

17 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит от -2 до +3 градусов.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

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