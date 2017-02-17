Трое полицейских удостоились «Народного признания» в номинации «Защита»

18:59, 17 февраля 2017, ПАИ

На торжественной церемонии вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание — 2016», которая проходит 17 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, объявлены победители в номинации «Защита».

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, награды удостоились капитан полиции Артур Ляш, инспектор ДПС лейтенант полиции Рабиль Мехтиев и сотрудник вневедомственной охраны Андрей Ульянов за спасение тонувшего подростка. Статуэтку «Народного признания» им вручил командир отряда ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области Дмитрий Салихов.

«Мне приятно находиться здесь. Вручать премию для меня большая честь. Для меня это впервые. Все номинанты, которые сегодня представлены, достойны этой награды. Нельзя выделить худшего или лучшего. Наши современные герои не похожи на героев боевиков, это простые ребята. А сотрудники полиции, например, даже без спецподготовки каждый день мужественно рискуют жизнь, оказывают помощь людям», - сказал Дмитрий Салихов.

Рабиль Мехтиев поблагодарил тех, кто голосовал в номинации. «Отдельное спасибо взводу №1 ДПС», - добавил он, Артур Ляш пообещал и в будущем оправдывать ожидания псковичей. «Мы сработали вместе. На мой взгляд, службы должны помогать друг другу, взаимодействовать. Тогда всё будет получаться», - подытожил Андрей Ульянов.

Во время второго тура голосования за номинантов на сайте ПАИ стражи порядка получили 334 голоса, также их отметили 5 членов жюри, в итоге это дало результат — 442,3. Отметим, каждый голос члена жюри равен 3% от общего числа голосов, отданных в номинации.

Конкурентами тройки победителей были младший лейтенант полиции Сергей Куприянов из Усвят, который спас замерзающую на трассе семью (249 голосов, голоса 4 членов жюри — 335,64) и полицейские отделения вневедомственной охраны по Гдовскому району Николай Голдин и Александр Мясоедов, электромонтер ФГУП «Охрана» Александр Сафронов, которые спасли пожилую пару из задымлённого дома (139 голосов, голоса 3 членов жюри — 203,98).

Добавим, учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.