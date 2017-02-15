Иностранные рыбаки незаконно пересекли границу в Псково-Чудском водоёме

15:14, 16 февраля 2017, ПАИ

15 февраля сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали трех нарушителей режима границы и столько же нарушителей пограничного режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

Один из случаев произошел в районе деревни Медли Печорского района, где около 9:00 пограничники зафиксировали нарушение государственной границы двумя неизвестными с территории сопредельного государства. В результате непродолжительных поисковых мероприятий злоумышленников выявили и задержали. Ими оказались двое иностранцев 1948 и 1992 годов рождения, желающих порыбачить в Псково-Чудском водоеме. С нарушителями провели разъяснительную беседу и привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 18.2 КоАП РФ (нарушение режима государственной границы).

Другой случай зафиксировали в районе деревни Кленно Гдовского района, где сотрудники Пограничного управления выявили и задержали трех граждан России, нарушивших правила пограничного режима. Задержанным лицам напомнили об обязательности соблюдения всеми гражданами в пределах пограничной зоны правил пограничного режима и привлекли к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Третьего нарушителя режима госграницы пограничники поймали при попытке пересечения российско-белорусской границы вне пунктов пропуска, открытых для международных сообщений, в районе деревни Лобок Невельского района. Им стал гражданин Армении, который нарушил правила и положения международных правовых актов и федеральных законов, что привело к привлечению его к административной ответственности за нарушение режима государственной границы.

Пограничное управление рекомендует гражданам быть благоразумными и перед пересечением государственной границы либо планированием поездки в пограничную зону ознакомиться с действующим законодательством и убедиться в наличии действительных документов.