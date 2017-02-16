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Общество

В этом году 59 жителей Псковской области получат сертификаты на улучшение жилищных условий

В этом году 59 жителей Псковской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий, получат сертификаты на строительство и покупку жилого помещения, из них 25 человек — ветераны боевых действий и инвалиды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации со ссылкой на Главное государственное управление социальной защиты населения региона.

На исполнение государственных мер социальной поддержки Псковской области из федерального бюджета будет направлено более 56 млн рублей в рамках федеральных законов «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Всего в рамках этих законов с 2010 по 2016 годы субсидию получили более 4 тыс. жителей региона, добавили в Управлении соцзащиты.

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