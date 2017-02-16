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Общество

Прямой поезд между Псковом и Санкт-Петербургом запустят в мае

Регулярное железнодорожное сообщение между Псковом и Санкт-Петербургом будет восстановлено в мае этого года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, уже в начале марта начнется предварительная продажа билетов — в железнодорожных кассах, на сайте РЖД, а также в кассах автовокзалов и автостанций Псковской области. Договоренность об этом достигнута в Москве в ходе рабочей встречи заместителя губернатора Александра Кузнецова с руководством Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК»).

Напомним, движение поездов, организованное в 2016 году Северо-Западной пригородной пассажирской компанией, осуществлялось двумя железнодорожными составами, следующими по маршрутам пригородного сообщения Псков — Луга и Луга — Санкт-Петербург. Из-за неудобств, вызванных необходимостью пересадки пассажиров на станции Луга, регулярное железнодорожное сообщение между Псковом и Санкт-Петербургом было прервано.

Возобновленное движение будет осуществляться поездом беспересадочного сообщения с вагонами купейного, плацкартного и общего типа. Цена билета в общем вагоне не превысит стоимости проезда до Санкт-Петербурга автобусом.

Отправление поезда в первое время будет осуществляться по пятницам (из Санкт-Петербурга) и воскресеньям (из Пскова) по ранее действовавшему расписанию, с остановками в Стругах Красных, Плюссе и на станциях Ленинградской области. В дальнейшем регулярность движения планируется повысить в зависимости от востребованности данного вида сообщения населением областного центра и прилегающих районов.

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