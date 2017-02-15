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Условный срок получила печерянка за кражу мебели из дома покойной соседки

Печорский районный суд признал 43-летнюю жительницу деревни Березнюк виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

В ходе судебного следствия установлено, что осенью 2016 года женщина украла имущество из дома соседки, которая скончалась в 2008 году. Зная, что в этом доме постоянно никто не проживает, она через подвальный вход проникла на кухню, осмотрела комнаты и обнаружила мебель, которую и решила украсть.

Затем женщина выломала входную дверь и позвала на помощь своего сына, который не знал о преступленных действиях своей матери. В результате они вынесли из дома соседей кухонный гарнитур, телевизионную тумбу, две полутороспальные кровати, три деревянных стула, тумбу-трюмо. Всего женщина умышленно тайно похитила имущество, принадлежащее сыну ее покойной соседки, на общую сумму 6 тыс. 600 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также смягчающих и отягчающих обстоятельств, суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.

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