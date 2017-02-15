Заведующий хирургическим отделением Печорской районной больницы предстанет перед судом за взятку и служебный подлог

15:41, 16 февраля 2017, ПАИ

Заведующий хирургическим отделением Печорской районной больницы обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291.2 УК РФ и двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 292 УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

В ходе следствия установлено, что 22 и 28 июня 2016 года врач, находясь в своем кабинете, незаконно выдал листок временной нетрудоспособности и внес туда заведомо ложные сведения за денежное вознаграждение в размере 3 тыс. 250 рублей и 3 тыс. 500 рублей, соответственно, жителям Пскова и Санкт-Петербурга.

Также 1 и 12 июля он совершил служебный подлог из корыстной заинтересованности, оформив листок временной нетрудоспособности указанным гражданам, путем внесения в документы заведомо недостоверных сведений о наличии заболеваний и удостоверении факта временной нетрудоспособности.

Уголовное дело направлено в Печорский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 291.2 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до одного года, части 1 статьи 292 УК РФ - лишение свободы на срок до двух лет.