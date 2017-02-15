0
18:55
Глава администрации Печорского района оштрафован за превышение должностных полномочий
10:44
В новоржевской деревне продавщица помогла раскрыть убийство 56-летней женщины
23:58
Из-за нападения овчарки на девочку в Пскове пройдут рейды по проверке правил содержания домашних животных
19:40
В Пскове на проспекте Энтузиастов произошло ДТП с участием пешехода
16:31
В Пскове на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской произошло лобовое ДТП (ФОТО)
09:13
Жительница Новосокольнического района решила побудить мужа пойти на работу с помощью кочерги
20:01
В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в надругательстве над 4-летним племянником
Еще новости
Происшествия

Заведующий хирургическим отделением Печорской районной больницы предстанет перед судом за взятку и служебный подлог

Заведующий хирургическим отделением Печорской районной больницы обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291.2 УК РФ и двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 292 УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

В ходе следствия установлено, что 22 и 28 июня 2016 года врач, находясь в своем кабинете, незаконно выдал листок временной нетрудоспособности и внес туда заведомо ложные сведения за денежное вознаграждение в размере 3 тыс. 250 рублей и 3 тыс. 500 рублей, соответственно, жителям Пскова и Санкт-Петербурга.

Также 1 и 12 июля он совершил служебный подлог из корыстной заинтересованности, оформив листок временной нетрудоспособности указанным гражданам, путем внесения в документы заведомо недостоверных сведений о наличии заболеваний и удостоверении факта временной нетрудоспособности.

Уголовное дело направлено в Печорский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 291.2 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до одного года, части 1 статьи 292 УК РФ - лишение свободы на срок до двух лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Глава администрации Печорского района оштрафован за превышение должностных полномочий
15 февраля 2017
Глава администрации Печорского района оштрафован за превышение должностных полномочий 9
В новоржевской деревне продавщица помогла раскрыть убийство 56-летней женщины
15 февраля 2017
В новоржевской деревне продавщица помогла раскрыть убийство 56-летней женщины 1
Из-за нападения овчарки на девочку в Пскове пройдут рейды по проверке правил содержания домашних животных
14 февраля 2017
Из-за нападения овчарки на девочку в Пскове пройдут рейды по проверке правил содержания домашних животных 6
В Пскове на проспекте Энтузиастов произошло ДТП с участием пешехода
14 февраля 2017
В Пскове на проспекте Энтузиастов произошло ДТП с участием пешехода
В Пскове на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской произошло лобовое ДТП (ФОТО)
14 февраля 2017
В Пскове на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской произошло лобовое ДТП (ФОТО)
Жительница Новосокольнического района решила побудить мужа пойти на работу с помощью кочерги
13 февраля 2017
Жительница Новосокольнического района решила побудить мужа пойти на работу с помощью кочерги
В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в надругательстве над 4-летним племянником
10 февраля 2017
В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в надругательстве над 4-летним племянником
Прокурор Псковской области обратился к Михаилу Гавунасу через СМИ
10 февраля 2017
Прокурор Псковской области обратился к Михаилу Гавунасу через СМИ 8

Идет загрузка...