Водитель одного из печорских соцучреждений оказался лишен прав за езду в пьяном виде

16:06, 16 февраля 2017, ПАИ

Водитель в социальном учреждении для детей-сирот Печорского района работал, будучи лишенным права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что мужчина, занимающий должность водителя в соцучреждении, в июле 2016 года был лишен права управления транспортным средством за совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Однако мужчина о лишении его водительских прав работодателю не сообщил и продолжал трудовую деятельность.

В результате его задержали сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский» на посту в городе Печоры за управление служебной машиной, будучи лишенным водительских прав.

Мировой суд признал нарушителя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.7 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

Вместе с тем, сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский» составили протокол на должностное лицо за выпуск транспортного средства на линию движения по статье 12.32 КоАП РФ, который направлен в мировой суд для рассмотрения.

Прокуратура Печорского района внесла директору учреждения представление с целью привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.