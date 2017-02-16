Александр Кузнецов принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по развитию пассажирских перевозок в субъектах РФ

15:49, 16 февраля 2017, ПАИ

Александр Кузнецов принял участие в совещании у заместителя председателя Правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича по вопросу подготовки к заседанию Государственного совета Российской Федерации на тему «О комплексном развитии пассажирских перевозок в субъектах Российской Федерации», которое состоялось 15 февраля в Доме Правительства РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Высокая социальная значимость пассажирских перевозок, необходимость повышения качества жизни населения и обеспечения стабильности в обществе обусловливают приоритетность комплексного развития пассажирских перевозок в субъектах Российской Федерации, отметили в администрации. Открывая совещание, заместитель председателя Правительства подчеркнул, что утвержденные комплексные планы транспортного обслуживания населения в субъектах Российской Федерации не в полной мере реализуются на практике, а планирование перевозок различными видами транспорта имеет различные организационные и правовые основы.

Министр транспорта России Максим Соколов, выступая с предложениями к заседанию Государственного совета, обозначил круг проблемных вопросов, связанных с повышением эффективности использования объектов транспортной инфраструктуры. Так, в большинстве городов отсутствуют централизованные пассажирские терминалы — транспортно-пересадочные узлы. Зачастую железнодорожный вокзал, автовокзалы и автостанции расположены на значительном расстоянии друг от друга, что создает неудобства для пассажиров и перевозчиков. Также в большинстве случаев при осуществлении деятельности автовокзалов и автостанций используется недостаточно прозрачная система формирования тарифов за их услуги. Превалирует форма взаиморасчетов между владельцами автовокзалов и перевозчиками в процентном отношении от проданных билетов.

Предложенные Минтрансом России мероприятия по повышению эффективности использования объектов транспортной инфраструктуры включают, в частности, формирование правовых основ деятельности транспортно-пересадочных узлов, в том числе создание условий для использования железнодорожных вокзалов в качестве остановочных пунктов для автобусных маршрутов.

В настоящее время в Правительстве Российской Федерации проходит межведомственное согласование законопроект о внесении изменений в закон об организации регулярных перевозок пассажиров, предусматривающих установление перечня обязательных платных услуг, оказываемых пассажирам и перевозчикам на автовокзалах и автостанциях, перечня тарифов и сборов на эти услуги и правил их формирования.

Предложенные для обсуждения на Государственном совете мероприятия по совершенствованию экономических механизмов организации пассажирских перевозок включают реализацию комплекса мер, направленных на обновление транспортных средств всех видов пассажирского транспорта, а также на приведение в нормативное состояние пассажирской транспортной инфраструктуры на период до 2030 года.

В Псковской области создание прозрачной системы формирования тарифов (сборов) на услуги автовокзалов и автостанций началось в 2016 году. Экономическая эффективность от принятых мер позволила добиться совершенствования деятельности автовокзалов и автостанций, в том числе реализовать планы по возобновлению работы ранее закрытых объектов транспортной инфраструктуры в формате транспортно-пересадочных узлов.

В прошлом году открыты транспортно-пересадочные узлы на базе железнодорожных вокзалов в Плюссе и Идрице. В настоящее время осуществляются мероприятия по открытию аналогичных объектов в Сущево (Бежаницкий район), Кунье, Невеле, Пустошке, Пыталово и других муниципальных поселениях с одновременным созданием «одного окна» по продаже билетов на различные виды транспорта.

Учитывая опыт органов исполнительной власти области в организации транспортного обслуживания населения представителям администрации псковского региона предложили принять участие в обсуждении проблемных вопросов в рамках Государственного совета РФ.