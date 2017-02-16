0
12:17
В Пскове приватизируют земельный участок с расположенным на нём Двором Подзноева
20:19
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
11:31
Специалисты из пяти городов выбирают для переезда Псковскую область
21:35
«Сибирский гостинец» привлечет 10 млрд для развития бизнеса в Пскове
12:49
На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций
01:47
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей
21:01
Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен
Еще новости
  • Коротко
Экономика

Александр Кузнецов принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по развитию пассажирских перевозок в субъектах РФ

Александр Кузнецов принял участие в совещании у заместителя председателя Правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича по вопросу подготовки к заседанию Государственного совета Российской Федерации на тему «О комплексном развитии пассажирских перевозок в субъектах Российской Федерации», которое состоялось 15 февраля в Доме Правительства РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Высокая социальная значимость пассажирских перевозок, необходимость повышения качества жизни населения и обеспечения стабильности в обществе обусловливают приоритетность комплексного развития пассажирских перевозок в субъектах Российской Федерации, отметили в администрации. Открывая совещание, заместитель председателя Правительства подчеркнул, что утвержденные комплексные планы транспортного обслуживания населения в субъектах Российской Федерации не в полной мере реализуются на практике, а планирование перевозок различными видами транспорта имеет различные организационные и правовые основы.

Министр транспорта России Максим Соколов, выступая с предложениями к заседанию Государственного совета, обозначил круг проблемных вопросов, связанных с повышением эффективности использования объектов транспортной инфраструктуры. Так, в большинстве городов отсутствуют централизованные пассажирские терминалы — транспортно-пересадочные узлы. Зачастую железнодорожный вокзал, автовокзалы и автостанции расположены на значительном расстоянии друг от друга, что создает неудобства для пассажиров и перевозчиков. Также в большинстве случаев при осуществлении деятельности автовокзалов и автостанций используется недостаточно прозрачная система формирования тарифов за их услуги. Превалирует форма взаиморасчетов между владельцами автовокзалов и перевозчиками в процентном отношении от проданных билетов.

Предложенные Минтрансом России мероприятия по повышению эффективности использования объектов транспортной инфраструктуры включают, в частности, формирование правовых основ деятельности транспортно-пересадочных узлов, в том числе создание условий для использования железнодорожных вокзалов в качестве остановочных пунктов для автобусных маршрутов.

В настоящее время в Правительстве Российской Федерации проходит межведомственное согласование законопроект о внесении изменений в закон об организации регулярных перевозок пассажиров, предусматривающих установление перечня обязательных платных услуг, оказываемых пассажирам и перевозчикам на автовокзалах и автостанциях, перечня тарифов и сборов на эти услуги и правил их формирования.

Предложенные для обсуждения на Государственном совете мероприятия по совершенствованию экономических механизмов организации пассажирских перевозок включают реализацию комплекса мер, направленных на обновление транспортных средств всех видов пассажирского транспорта, а также на приведение в нормативное состояние пассажирской транспортной инфраструктуры на период до 2030 года.

В Псковской области создание прозрачной системы формирования тарифов (сборов) на услуги автовокзалов и автостанций началось в 2016 году. Экономическая эффективность от принятых мер позволила добиться совершенствования деятельности автовокзалов и автостанций, в том числе реализовать планы по возобновлению работы ранее закрытых объектов транспортной инфраструктуры в формате транспортно-пересадочных узлов.

В прошлом году открыты транспортно-пересадочные узлы на базе железнодорожных вокзалов в Плюссе и Идрице. В настоящее время осуществляются мероприятия по открытию аналогичных объектов в Сущево (Бежаницкий район), Кунье, Невеле, Пустошке, Пыталово и других муниципальных поселениях с одновременным созданием «одного окна» по продаже билетов на различные виды транспорта.

Учитывая опыт органов исполнительной власти области в организации транспортного обслуживания населения представителям администрации псковского региона предложили принять участие в обсуждении проблемных вопросов в рамках Государственного совета РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове приватизируют земельный участок с расположенным на нём Двором Подзноева
16 февраля 2017
В Пскове приватизируют земельный участок с расположенным на нём Двором Подзноева
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
15 февраля 2017
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
Специалисты из пяти городов выбирают для переезда Псковскую область
15 февраля 2017
Специалисты из пяти городов выбирают для переезда Псковскую область
«Сибирский гостинец» привлечет 10 млрд для развития бизнеса в Пскове
14 февраля 2017
«Сибирский гостинец» привлечет 10 млрд для развития бизнеса в Пскове
На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций
13 февраля 2017
На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций 16
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей
13 февраля 2017
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей 19
Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен
10 февраля 2017
Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен
Росавиация разрешила «Псковавиа» выполнять коммерческие воздушные перевозки без ограничений
08 февраля 2017
Росавиация разрешила «Псковавиа» выполнять коммерческие воздушные перевозки без ограничений 4

Идет загрузка...