В Дедовичском районе владелец «Шевроле» оставил в замке зажигания ключи и лишился машины

17:41, 16 февраля 2017, ПАИ

В Дедовичском районе полицейские раскрыли угон автомобиля в деревне Дубровка.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, по версии следствия, 37-летний местный житель после общения со своим приятелем решил прокатиться. Для этого он угнал от дома по улице Центральной машину «Шевроле Нива».

Осуществлению преступного замысла способствовало и то обстоятельство, что автомобиль был не закрыт, а в замке зажигания оказались ключи. Как пояснил позднее автовладелец, он ненадолго отлучился.

Вскоре угонщик бросил «Шевроле» здесь же, в деревне, и скрылся. Полицейские установили личность подозреваемого и нашли машину.

Возбуждено уголовное дело.