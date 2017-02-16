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В Дедовичском районе владелец «Шевроле» оставил в замке зажигания ключи и лишился машины

В Дедовичском районе полицейские раскрыли угон автомобиля в деревне Дубровка.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, по версии следствия, 37-летний местный житель после общения со своим приятелем решил прокатиться. Для этого он угнал от дома по улице Центральной  машину «Шевроле  Нива».

Осуществлению преступного замысла способствовало и то обстоятельство, что автомобиль был не закрыт, а в замке зажигания оказались ключи. Как пояснил позднее  автовладелец, он ненадолго отлучился.

Вскоре  угонщик  бросил «Шевроле»  здесь  же, в деревне, и скрылся. Полицейские установили личность подозреваемого и нашли машину.

Возбуждено уголовное дело.

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