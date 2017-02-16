Kia и седельный тягач смогут приобрести псковичи на торгах по продаже арестованного имущества 2 марта

16:57, 16 февраля 2017, ПАИ

Автомобиль «Kia» и седельный тягач можно будет приобрести на торгах по продаже арестованного имущества, которые состоятся в Пскове 2 марта в 12:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Среди заявленных на торги лотов – красный МАН 691411 (тягач седельный) 2011 года выпуска. Начальная цена лота - 1 миллион 200 тысяч рублей. Цена задатка и шаг аукциона — 60 тысяч рублей. Автомобиль находится в Псковском районе.

Вторым лотом выставлен серебристый Kia Sorento 2008 года выпуска. Начальная цена лота - 500 тысяч рублей. Цена задатка и шаг аукциона — 25 тысяч рублей. Автомобиль находится в Пскове.

Напомним, что обращение взыскания на имущество должника, то есть его опись и арест, изъятие и последующая реализация на торгах – одна из мер принудительного исполнения. Право применить её судебному приставу-исполнителю дает Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Пристав накладывает арест, а реализацией на торгах арестованного имущества занимается специализированные предприятия.

Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов, заинтересованные лица могут в Территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской области по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 4, – по рабочим дням с 10:00 до 17:00, по пятницам и в праздничные дни — с 10:00 до 13:00. Телефон: (8112) 66-85-96.