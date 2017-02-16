В 2016 году к дисциплинарной ответственности привлекли 23 сотрудников псковской Службы судебных приставов

17:18, 16 февраля 2017, ПАИ

В 2016 году в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области провели 36 служебных проверок (в 2015 – 79), по результатам которых к дисциплинарной ответственности привлекли 23 сотрудников ведомства (в 2015 – 48). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

В рамках работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений при подготовке к проведению конкурсов на кадровый резерв и замещение вакантных должностей проверили 189 кандидатов на службу. В связи с выявлением фактов, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу в Службу судебных приставов, в приеме на службу отказали 2 кандидатам.

На регулярной основе со всеми работниками Управления ФССП России по Псковской области проводят занятия по изучению специальных рекомендаций, разработанных в ФССП в целях реализации 273-ФЗ от 25.12.2008 года «О противодействии коррупции», установления единого подхода в организации работы и выполнении задач, возложенных на специалиста по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Особое внимание в ходе занятий уделяется изучению порядка действий государственного служащего при обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных или иных правонарушений.

В Управлении для защиты прав и законных интересов граждан, а также оперативного реагирования на нарушения в сфере исполнительного производства, коррупционные и другие правонарушения в круглосуточном режиме функционирует телефон доверия. О коррупционных проявлениях и иных правонарушениях со стороны работников Управления граждане могут сообщить по телефону (8112) 53-11-49.