Жителям плюсской деревни Посолодино вручили листовки на противопожарную тему
16 февраля сотрудники ГУ МЧС РФ по Псковской области провели в деревне Посолодино Плюсского района профилактический рейд по соблюдению требований правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и электроотопления в зимний период. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Мероприятие проходило совместно с главой администрации города Плюсса.
В ходе рейда специалисты провели собрание граждан, подворовый обход, в рамках которого посетили 15 частных домовладений, проинструктировали 24 граждан, распространили 22 листовки на противопожарную тематику.