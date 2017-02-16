Жителям плюсской деревни Посолодино вручили листовки на противопожарную тему

17:10, 16 февраля 2017, ПАИ

16 февраля сотрудники ГУ МЧС РФ по Псковской области провели в деревне Посолодино Плюсского района профилактический рейд по соблюдению требований правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и электроотопления в зимний период. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие проходило совместно с главой администрации города Плюсса.

В ходе рейда специалисты провели собрание граждан, подворовый обход, в рамках которого посетили 15 частных домовладений, проинструктировали 24 граждан, распространили 22 листовки на противопожарную тематику.