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Общество

Жителям плюсской деревни Посолодино вручили листовки на противопожарную тему

16 февраля сотрудники ГУ МЧС РФ по Псковской области провели в деревне Посолодино Плюсского района профилактический рейд по соблюдению требований правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и электроотопления в зимний период. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с 60.mchs.gov.ru

Мероприятие проходило совместно с главой администрации города Плюсса.

В ходе рейда специалисты провели собрание граждан, подворовый обход, в рамках которого посетили 15 частных домовладений, проинструктировали 24 граждан, распространили 22 листовки на противопожарную тематику.

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