0
16:44
«Авентин - Псков» получил очередную награду от «Сбербанка»
15:17
Прямой поезд между Псковом и Санкт-Петербургом запустят в мае
14:39
Руководитель псковского «Шанса» о «Народном признании»: Важно привлекать внимание к неравнодушным людям
13:20
Участники конкурса «Мистер Псков» готовятся к финальному шоу
13:02
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
12:49
Определен победитель конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен»
12:02
Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Общество

Концерт, посвящённый рыцарской поэзии, пройдет в Псковской областной библиотеке

20 февраля в 15:00 в актовом зале Псковской областной библиотеки состоится концерт «Рыцарская поэзия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В авторской программе музыковеда и композитора Татьяны Лаптевой примут участие исполнители Дарья Яблочкина и Александр Кислов. Концертмейстер - Валерия Дунюшкина. Ведет концертную программу Зинаида Слободзян.

Программа концерта: Аймерик де Пегильян (1195-1230) «В моей любви – поэзии исток»; Дитмар фон Айст (XII в.) «Верни мою любовь»; Дитмар фон Айст «Плач рыцаря» («Какое горе»); Генрих фон Морунген (к. XII - нач. XIII в.) «Слёзы и пламень»; Рейнмар фон Хагенау (ум. 1207) «Сердечная тоска»; Пейре Карденаль (1225 – 1272) «Морские волны»; Гираут де Борнейль (1165 – 1200) «Единственной»; Вольфрам фон Эшенбах (1170 – 1220) «Сквозь дали, сквозь туманы»; Тангейзер (1240 – 1270) «Как весел, кто несётся вскачь»; Вальтер фон дер Фогельвейде (1170 – 1230) «Плач о Рейнмаре»; Вальтер фон дер Фогельвейде (1170 – 1230) «Любовь»; Послесловие. Альфред де Виньи (1797 – 1863) «Рог».

«Слушатели концерта станут участниками необычного события. Прозвучат переложенные на современную музыку стихи поэтов, которые жили очень давно, на рубеже XII и XIII веков в Европе, часть из них - на юге современной Франции, часть – в области северо-запада современной Германии. Вы услышите поэтические голоса трубадуров и миннезингеров, поэтов и музыкантов. Концерт задуман как цикл, в котором раскроется жизнь влюблённых и любящих героев. В музыке автор стремился передать колорит далёкого времени – Средневековья и, вместе с тем, приблизить через музыку, то время к нашему, к современности, к XXI веку», - рассказали в библиотеке.

Добавим, что Татьяна Лаптева - преподаватель Псковского областного колледжа искусств, автор вокальных, инструментальных, хоровых произведений. Член Союза композиторов России. Ею созданы вокальные циклы на стихи И. Северянина, К. Бальмонта, В. Брюсова, А. Ахматовой, А. Пушкина, М. Лермонтова, З. Гиппиус, музыка к спектаклю по пьесе Л. Мея «Псковитянка» и др.

В творческом сотрудничестве с Татьяной Лаптевой находится пианистка, преподаватель Псковского областного колледжа искусств Валерия Дунюшкина.

Исполнительская биография этого дуэта насчитывает множество выступлений. В феврале 2016 года в библиотеке была представлена концертная литературно-музыкальная программа «Послания Музам».

Вход свободный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Авентин - Псков» получил очередную награду от «Сбербанка»
16 февраля 2017
«Авентин - Псков» получил очередную награду от «Сбербанка»
Прямой поезд между Псковом и Санкт-Петербургом запустят в мае
16 февраля 2017
Прямой поезд между Псковом и Санкт-Петербургом запустят в мае
Руководитель псковского «Шанса» о «Народном признании»: Важно привлекать внимание к неравнодушным людям
16 февраля 2017
Руководитель псковского «Шанса» о «Народном признании»: Важно привлекать внимание к неравнодушным людям
Участники конкурса «Мистер Псков» готовятся к финальному шоу
16 февраля 2017
Участники конкурса «Мистер Псков» готовятся к финальному шоу
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
16 февраля 2017
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
Определен победитель конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен»
16 февраля 2017
Определен победитель конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен»
Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
16 февраля 2017
Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) 1
Движение «Своё» вручит спецприз в номинации «Наша марка» премии «Народное признание»
16 февраля 2017
Движение «Своё» вручит спецприз в номинации «Наша марка» премии «Народное признание»

Идет загрузка...