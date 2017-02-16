Концерт, посвящённый рыцарской поэзии, пройдет в Псковской областной библиотеке

16:59, 16 февраля 2017, ПАИ

20 февраля в 15:00 в актовом зале Псковской областной библиотеки состоится концерт «Рыцарская поэзия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В авторской программе музыковеда и композитора Татьяны Лаптевой примут участие исполнители Дарья Яблочкина и Александр Кислов. Концертмейстер - Валерия Дунюшкина. Ведет концертную программу Зинаида Слободзян.

Программа концерта: Аймерик де Пегильян (1195-1230) «В моей любви – поэзии исток»; Дитмар фон Айст (XII в.) «Верни мою любовь»; Дитмар фон Айст «Плач рыцаря» («Какое горе»); Генрих фон Морунген (к. XII - нач. XIII в.) «Слёзы и пламень»; Рейнмар фон Хагенау (ум. 1207) «Сердечная тоска»; Пейре Карденаль (1225 – 1272) «Морские волны»; Гираут де Борнейль (1165 – 1200) «Единственной»; Вольфрам фон Эшенбах (1170 – 1220) «Сквозь дали, сквозь туманы»; Тангейзер (1240 – 1270) «Как весел, кто несётся вскачь»; Вальтер фон дер Фогельвейде (1170 – 1230) «Плач о Рейнмаре»; Вальтер фон дер Фогельвейде (1170 – 1230) «Любовь»; Послесловие. Альфред де Виньи (1797 – 1863) «Рог».

«Слушатели концерта станут участниками необычного события. Прозвучат переложенные на современную музыку стихи поэтов, которые жили очень давно, на рубеже XII и XIII веков в Европе, часть из них - на юге современной Франции, часть – в области северо-запада современной Германии. Вы услышите поэтические голоса трубадуров и миннезингеров, поэтов и музыкантов. Концерт задуман как цикл, в котором раскроется жизнь влюблённых и любящих героев. В музыке автор стремился передать колорит далёкого времени – Средневековья и, вместе с тем, приблизить через музыку, то время к нашему, к современности, к XXI веку», - рассказали в библиотеке.

Добавим, что Татьяна Лаптева - преподаватель Псковского областного колледжа искусств, автор вокальных, инструментальных, хоровых произведений. Член Союза композиторов России. Ею созданы вокальные циклы на стихи И. Северянина, К. Бальмонта, В. Брюсова, А. Ахматовой, А. Пушкина, М. Лермонтова, З. Гиппиус, музыка к спектаклю по пьесе Л. Мея «Псковитянка» и др.

В творческом сотрудничестве с Татьяной Лаптевой находится пианистка, преподаватель Псковского областного колледжа искусств Валерия Дунюшкина.

Исполнительская биография этого дуэта насчитывает множество выступлений. В феврале 2016 года в библиотеке была представлена концертная литературно-музыкальная программа «Послания Музам».

Вход свободный.