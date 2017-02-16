Андрей Турчак рекомендовал налоговой службе избегать излишнего давления на налогоплательщиков

16:14, 16 февраля 2017, ПАИ

Расширенное заседание коллегии Управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области состоялось в четверг, 16 февраля. В его работе принял участие губернатор Псковской области Андрей Турчак, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

С докладом об итогах работы налоговых органов в 2016 году и основных задачах на 2017 год выступил руководитель Управления ФНС России по Псковской области Сергей Токарев. Он сообщил, что в 2016 году в консолидированный бюджет Псковской области поступило более 17 млрд рублей в виде налогов и сборов. Рост налоговых платежей составил 107% к уровню 2015 года. Положительная динамика наблюдается практически по всем видам налогов.

Кроме того, Сергей Токарев рассказал об основных нововведениях в работе налоговой службы, а также объявил 2017 год годом снижения задолженности, предпроверочного анализа и более качественного прогнозирования доходов бюджетов.

Андрей Турчак отметил, что Управление справляется в полном объеме с поставленной задачей — обеспечением поступлений платежей в консолидированный бюджет области. Более того, рост доходной базы позволил региону выполнить все социальные обязательства.

Глава региона сообщил, что совместные действия администрации области и налоговых органов в 2016 году направлены на активизацию поступлений налоговых платежей в бюджетную систему Псковской области. В целях увеличения доходов бюджета администрация региона пошла на такие непопулярные меры, как отмена налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков.

Андрей Турчак напомнил, что вопросы несвоевременной уплаты налогов, выплаты заработной платы «в конвертах», доведения заработной платы до среднеотраслевого уровня находятся на особом контроле областных властей. Так, в ходе проведенных в прошлом году мероприятий была погашена задолженность по налогам и сборам в размере более 30 млн рублей. Губернатор призвал усилить эту работу в 2017 году.

Говоря об отношениях с налогоплательщиками, Андрей Турчак обратил особое внимание на то, что в сложных экономических условиях необходимо строить их по-новому. «Принимая во внимание тот факт, что финансовое состояние некоторых налогоплательщиков может ухудшаться, мы должны очень аккуратно подходить к проверкам и мерам административного воздействия. Считаю, что в этой ситуации необходимо больше применять инструмент налоговых отсрочек и рассрочек. Призываю категорически избегать давления и вести диалог», — сказал губернатор.

Вместе с тем глава региона заметил, что в условиях кризиса активизируются недобросовестные налогоплательщики, и попросил налоговиков еще раз обратить внимание на предотвращение роста «серых» зарплат. «При снижении поступлений налога надо анализировать причины, а при необходимости — назначать выездные проверки», — посоветовал Андрей Турчак.

Среди задач налоговых органов на 2017 год губернатор назвал продолжение тренда на увеличение налоговых поступлений в бюджет и внедрение новых организационно-технических подходов к налоговому администрированию. Важными задачами администрация области также видит снижение задолженности в консолидированный бюджет области и повышение качества обслуживания налогоплательщиков.

В заключение губернатор поблагодарил сотрудников налоговой службы за совместную работу и пожелал в наступившем году новых профессиональных успехов.