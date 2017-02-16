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Общество

В Пскове завершается обсуждение Плана ремонта дворовых территорий на 2017 год

В Пскове завершается обсуждение Плана ремонта дворовых территорий на 2017 год. 16 февраля глава города Иван Цецерский провел рабочее совещание с главой администрации Игорем Калашниковым. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, во встрече также приняли участие заместитель главы Пскова, курирующий вопросы ЖКХ, Сергей Гаврилов, начальник Управления городского хозяйства (УГХ) Алексей Захаров, специалисты.

Фото с pskovgorod.ru

Основным вопросом в повестке была проработка всех предложений, поступивших от депутатов гордумы, по включению в План тех или иных дворовых территорий и проездов к ним.

Сформирована целостная картина состояния дворов в городе по результатам проведенной в 2016 году паспортизации территорий в преддверии Международных Ганзейских дней Нового времени, а также обращений жителей на официальный сайт города Пскова и к депутатам по округам.

Фото с pskovgorod.ru

«В бюджете этого года мы сделали финансирование ремонта дворов приоритетным, но это не значит, что затраты должны быть неоправданно высокими: необходимо максимально эффективно обеспечить выполнение всех работ по благоустройству», - рекомендовал глава Пскова УГХ и поручил ускорить работу, чтобы оперативно приступить к ремонту.

При формировании Плана учитываются, в первую очередь, объекты, требующие незамедлительного ремонта, а также те дворы, у которых уже имеется проектно-сметная документация. Кроме того, рассматривается комплексный единый подход к ремонту территории нескольких близстоящих многоквартирных домов и проездов к ним.

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