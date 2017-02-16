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Общество

«Псковпассажиравтотранс» сообщил об изменении режима работы автобусов в феврале и 8 марта

С 22 по 26 февраля и 8 марта изменится режим работы ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Об этом Псковскому агентству информации сообщили на предприятии.

Так, 23 февраля движение автобусов в городе Пскове будет осуществляться по расписаниям субботнего дня, а 24-26 февраля и 8 марта — по расписаниям воскресного дня.

Что касается садоводческих товариществ, то 25 февраля автобусы будут курсировать по действующему расписанию на зимний период.
Кроме того, 22 февраля движение пригородных автобусов будет организовано по расписания пятницы, 23-25 февраля и 8 марта — по расписаниям субботы, 26 февраля — по расписания воскресенья, 9 марта — по расписаниям четверга. А 24 февраля планируется закрыть движение по маршрутам № 123 «Псков - Палкино (через Бобьяково)», №105 «Псков - Назимово - Хрячева Гора».

Автобусы на внутриобластных маршрутах 22 февраля будут ездить по расписаниям пятницы, 23 февраля — субботы, 24-25 февраля — четверга, 26 февраля — воскресенья. 8 марта движение общественного транспорта будет организовано по расписанию действующего дня недели. Также изменений не произойдет в графике на межобластных маршрутах.

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