0
16:44
«Авентин - Псков» получил очередную награду от «Сбербанка»
15:17
Прямой поезд между Псковом и Санкт-Петербургом запустят в мае
14:39
Руководитель псковского «Шанса» о «Народном признании»: Важно привлекать внимание к неравнодушным людям
13:20
Участники конкурса «Мистер Псков» готовятся к финальному шоу
13:02
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
12:49
Определен победитель конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен»
12:02
Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Общество

«Авентин - Псков» получил очередную награду от «Сбербанка»

15 февраля состоялся бизнес-завтрак, который Сбербанк традиционно организует для своих партнёров - агентств недвижимости и застройщиков в рамках подведения итогов уходящего года. «Авентин - Псков» получил диплом за профессионализм и высокую квалификацию в области риелторского бизнеса и благодарность от сотрудников банка за плодотворное сотрудничество и профессиональный подход к работе, сообщили Псковскому агентству информации в центре недвижимости.

Кроме того, подводя итоги 2016 года, представители банка отметили, что, в том числе, при поддержке партнёров в прошедшем году банк выдал порядка 1 млрд 300 млн кредитных средств на приобретение недвижимости и 80% из них - это кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке.

Представители банка отметили, что начало года уже ознаменовалось оживлением на рынке недвижимости – январь 2017 показал прирост по выданным кредитам по отношению к 2016 году. Участники делового завтрака сошлись во мнении, что сейчас самое время приобретать недвижимость, так как цены на новостройки оптимизированы, «Сбербанк» напомнил о том, что до 31 марта 2017 года (включительно) действует акция на новостройки - ставка всего 12%. Подробная информация – на сайте банка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Авентин - Псков» получил очередную награду от «Сбербанка»
16 февраля 2017
«Авентин - Псков» получил очередную награду от «Сбербанка»
Прямой поезд между Псковом и Санкт-Петербургом запустят в мае
16 февраля 2017
Прямой поезд между Псковом и Санкт-Петербургом запустят в мае
Руководитель псковского «Шанса» о «Народном признании»: Важно привлекать внимание к неравнодушным людям
16 февраля 2017
Руководитель псковского «Шанса» о «Народном признании»: Важно привлекать внимание к неравнодушным людям
Участники конкурса «Мистер Псков» готовятся к финальному шоу
16 февраля 2017
Участники конкурса «Мистер Псков» готовятся к финальному шоу
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
16 февраля 2017
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
Определен победитель конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен»
16 февраля 2017
Определен победитель конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен»
Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
16 февраля 2017
Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) 1
Движение «Своё» вручит спецприз в номинации «Наша марка» премии «Народное признание»
16 февраля 2017
Движение «Своё» вручит спецприз в номинации «Наша марка» премии «Народное признание»

Идет загрузка...