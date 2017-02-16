«Авентин - Псков» получил очередную награду от «Сбербанка»

16:44, 16 февраля 2017, ПАИ

15 февраля состоялся бизнес-завтрак, который Сбербанк традиционно организует для своих партнёров - агентств недвижимости и застройщиков в рамках подведения итогов уходящего года. «Авентин - Псков» получил диплом за профессионализм и высокую квалификацию в области риелторского бизнеса и благодарность от сотрудников банка за плодотворное сотрудничество и профессиональный подход к работе, сообщили Псковскому агентству информации в центре недвижимости.

Кроме того, подводя итоги 2016 года, представители банка отметили, что, в том числе, при поддержке партнёров в прошедшем году банк выдал порядка 1 млрд 300 млн кредитных средств на приобретение недвижимости и 80% из них - это кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке.

Представители банка отметили, что начало года уже ознаменовалось оживлением на рынке недвижимости – январь 2017 показал прирост по выданным кредитам по отношению к 2016 году. Участники делового завтрака сошлись во мнении, что сейчас самое время приобретать недвижимость, так как цены на новостройки оптимизированы, «Сбербанк» напомнил о том, что до 31 марта 2017 года (включительно) действует акция на новостройки - ставка всего 12%. Подробная информация – на сайте банка.