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Общество

Более 50 тысяч семей Псковской области могут пользоваться услугами «Ростелекома» по технологии PON

К февралю 2017 года «Ростелеком» обеспечил возможность подключения телекоммуникационных услуг по технологии PON* более 50 тысячам семей Псковской области. В настоящее время современные услуги связи доступны жителям Пскова, Великих Лук, Печор, Острова, Порхова, Пушкинских гор, Новосокольников и Соснового Бора (Себежский район). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Жителям Псковской области, чьи дома вошли в адресную программу, уже доступны телекоммуникационные услуги качественно нового уровня: доступ в Интернет на скорости до 100 Мбит/с, «Интерактивное телевидение» (IP TV) с возможностью просмотра свыше 200 каналов в цифровом и HD-качестве, а также цифровая телефония с набором бесплатных сервисов и возможностью сохранения номера при переезде.

«В 2016 году высокоскоростные оптические сети связи по технологии PON построены в 346 домах Псковской области. Благодаря масштабной модернизации сети связи в регионе, возможность подключить услуги «Ростелекома» по современной волоконно-оптической инфраструктуре появилась у многих псковичей», - отметил технический директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Евгений Хуциев.

При выполнении работ по модернизации распределительной сети домов специалисты «Ростелекома» заводят в подъезд только один оптический кабель и используют уже существующую кабельную канализацию. Устанавливаемое оборудование компактно и экономично, поскольку применение технологии PON не требует дополнительного потребления электроэнергии (в т.ч. общедомовой). Для обеспечения высокой пропускной способности канала в квартиру абонента также заводится оптическое волокно и бесплатно устанавливается абонентский терминал. Оптический терминал с Wi-Fi позволяет подключать сразу несколько услуг в квартире – телевидение, телефонию и беспроводной доступ в интернет.

На сегодняшний день воспользоваться современными услугами связи от компании «Ростелеком» могут жители более 185 тысяч квартир по всей Псковской области.

Проверить техническую возможность и оставить заявку на подключение услуг связи можно по бесплатному телефону 8-800-1000-800, на сайте rt.ru или в Центрах продаж и обслуживания клиентов ПАО «Ростелеком».

*PON (Passive optical network) — технология пассивных оптических сетей, где используется один приемопередающий модуль OLT, находящийся на станции провайдера, для передачи информации множеству абонентских устройств ONT, установленных в домах абонента. Одно ONT-устройство позволяет подключать сразу несколько услуг, например, телевидение, телефонию и доступ в Интернет. Распределительная сеть доступа PON представляет экономичный способ обеспечить широкополосную передачу информации. При этом архитектура PON обладает необходимой эффективностью наращивания узлов сети и пропускной способности, в зависимости от настоящих и будущих потребностей абонентов. 

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