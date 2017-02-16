«8-800»: удобный номер для повышения эффективности бизнеса

17:26, 16 февраля 2017, ПАИ

Удобные коммуникации с клиентами – одно из главных условий процветания практически любой компании. Не так важно, что вы продаете или какие услуги оказываете, имеете в штате трех человек или три тысячи – если покупатели не могут дозвониться до вашего офиса, говорить об эффективности бизнеса будет сложно. Решение подобной проблемы – услуга «8-800» от «МегаФона». Каковы же главные плюсы этого сервиса? Давайте разберемся.

Много клиентов – много каналов

Первое преимущество заключается в том, что номера в формате «8-800» не просто легко запоминаются – они многоканальные, поэтому по ним и дозвониться гораздо легче. Ни одно обращение клиентов не пройдет мимо, а значит, больше шансов, что разговор завершится покупкой (чего не было бы в принципе, если бы покупатель услышал в трубке только короткие гудки). Да и сам факт быстрого ответа клиенты расценивают как признак отличного сервиса.

Клиент ничего не платит

Любые звонки, совершаемые вашими потенциальными покупателями на номер 8-800, для них бесплатны. Даже если они звонят вам из самых отдаленных уголков России – как с мобильных, так и со стационарных телефонов. Это особенно оценят клиенты тех компаний, которые работают сразу в нескольких регионах.

Каждый звонок – по адресу

Знакомая многим покупателям проблема: набирая номер, попадаешь на секретаря, охранника, в бухгалтерию – и только пройдя через все «тернии», с третьего или пятого звонка добираешься до сотрудника, который обладает нужной вам информацией о товарах и услугах своей фирмы. С сервисом «8-800» такого больше не будет: звонки клиентов автоматически переводятся в отдел продаж или специалистам по рекламе – словом, в то подразделение, где могут ответить на вопросы со знанием дела. Работу сервиса можно настроить и по географическому принципу: например, звонки с территории Новгородской области переадресовываются одному сотруднику, а из Псковской – другому.

Меняем адрес – номер остается прежним

В случае переезда офиса компании номера телефонов для связи с клиентами просто «переедут» на новое место. Менять их и проводить в связи с этим дополнительную рекламную кампанию не нужно. Можно даже «виртуально объединить» с помощью номера в формате «8-800» несколько удаленных друг от друга офисов или организовать «офис на колесах» и принимать звонки клиентов в любом удобном месте.

Анализируйте это!

Услуга «8-800» позволяет собирать статистику, полезную для вашего бизнеса. Например, узнавать, в какое время наиболее активны клиенты, откуда они чаще звонят, насколько долго общаются с консультантами. Это поможет улучшить сервис или принять решение об открытии дополнительной точки продаж в том населенном пункте, откуда есть большое число обращений.

Легкий старт для малого бизнеса

Для небольших компаний, желающих получить все преимущества сервиса «8-800», специалистами «МегаФона» разработан специальный тарифный план «Легкий старт» с минимальной стоимостью подключения и без абонентской платы. Стоимость звонков зависит от пакета минут. При больших объемах услуг тарифы для номеров 8–800 и скидки рассчитываются индивидуально. Но в любом случае выгода от оптимизации бизнеса и улучшения клиентского сервиса будет очевидна.

Получить подробную информацию об услугах для корпоративных клиентов «МегаФона» можно по бесплатному номеру 8 800 550-05-55 и на сайте.