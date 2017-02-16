0
13:02
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
20:28
Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов сыграл в волейбол с учителями и школьниками Идрицкой школы
19:44
Трехкратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов встретился с детьми и тренерами спортивного клуба "Спарта" (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:14
Губернатор вместе с олимпийскими чемпионами наградил победителей спринтерской гонки по биатлону в Острове
15:35
Олимпийский чемпион Сергей Чепиков: «Юность» — идеальное место для тренировок лыжников и биатлонистов
12:08
Островская база «Юность» получит в 2019 году 380 млн рублей на развитие
11:40
Михаил Дегтярёв: Островская база «Юность» примет еще не один международный турнир
Еще новости
Спорт

28 февраля в Островском районе стартуют финальные соревнования Девятой областной Спартакиады учащихся по лыжным гонкам

28 февраля – 1 марта в Островском районе на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность» состоятся финальные соревнования Девятой областной Спартакиады учащихся по лыжным гонкам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

День приезда команда для удаленных муниципалитетов – 27 февраля.

28 февраля с 10:30 до 11:30 пройдет мандатная комиссия, в 11:30 – совещание представителей команд и судей, в 12:10 – парад открытия соревнований, в 12:30 – старт.

По вопросам размещения и питания команд просят обращаться по телефонам: 8-981-352-08-07 (Леонид Тихонов) и 8(81152) 9-01-03 (Татьяна Гомзякова).

До 22 февраля необходимо подтвердить участие команды. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
16 февраля 2017
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов сыграл в волейбол с учителями и школьниками Идрицкой школы
13 февраля 2017
Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов сыграл в волейбол с учителями и школьниками Идрицкой школы 3
Трехкратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов встретился с детьми и тренерами спортивного клуба "Спарта" (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 февраля 2017
Трехкратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов встретился с детьми и тренерами спортивного клуба "Спарта" (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Губернатор вместе с олимпийскими чемпионами наградил победителей спринтерской гонки по биатлону в Острове
13 февраля 2017
Губернатор вместе с олимпийскими чемпионами наградил победителей спринтерской гонки по биатлону в Острове
Олимпийский чемпион Сергей Чепиков: «Юность» — идеальное место для тренировок лыжников и биатлонистов
13 февраля 2017
Олимпийский чемпион Сергей Чепиков: «Юность» — идеальное место для тренировок лыжников и биатлонистов
Островская база «Юность» получит в 2019 году 380 млн рублей на развитие
13 февраля 2017
Островская база «Юность» получит в 2019 году 380 млн рублей на развитие 2
Михаил Дегтярёв: Островская база «Юность» примет еще не один международный турнир
13 февраля 2017
Михаил Дегтярёв: Островская база «Юность» примет еще не один международный турнир
День спорта в Ледовом дворце Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12 февраля 2017
День спорта в Ледовом дворце Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...