28 февраля в Островском районе стартуют финальные соревнования Девятой областной Спартакиады учащихся по лыжным гонкам

17:47, 16 февраля 2017, ПАИ

28 февраля – 1 марта в Островском районе на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность» состоятся финальные соревнования Девятой областной Спартакиады учащихся по лыжным гонкам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

День приезда команда для удаленных муниципалитетов – 27 февраля.

28 февраля с 10:30 до 11:30 пройдет мандатная комиссия, в 11:30 – совещание представителей команд и судей, в 12:10 – парад открытия соревнований, в 12:30 – старт.

По вопросам размещения и питания команд просят обращаться по телефонам: 8-981-352-08-07 (Леонид Тихонов) и 8(81152) 9-01-03 (Татьяна Гомзякова).

До 22 февраля необходимо подтвердить участие команды.