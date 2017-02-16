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Спорт

Псковские школьники участвуют в зимнем фестивале ГТО

16 февраля в рамках спартакиады «Школьных игр» среди учащихся Пскова стартовал зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Команды в составе десяти человек на соревнования представили практически все школы города и Псковский государственный университет. Возраст участников школьных команд от 7 до 18 лет, ПсковГУ - от 18 лет. Общее число спортсменов - более 250 человек.

Фестиваль продлится два дня. Сегодня на базе «Лицея №4. Многопрофильного» участники согласно полу и возрасту сдают несколько дисциплин, входящих в комплекс ГТО: подтягивания, отжимания, упражнение на гибкость, прыжки в длину с места, пресс и стрельбу из пневматической винтовки. Второй соревновательный день пройдет на стадионе «Машиностроитель», где участники сдадут нормативы по бегу на дистанции 1,5 км, 2 км и 3 км.

Как рассказали организаторы соревнований - Центр тестирования ГТО, созданный на базе муниципального учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр «Юность», - результаты каждого участника фестиваля пойдут в зачет сдачи норм ГТО при возможности досдать определенные дисциплины.

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