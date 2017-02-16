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Спорт

В марте в Псковской области пройдут межмуниципальные соревнования в рамках зимнего фестиваля ГТО

В марте в Псковской области пройдут межмуниципальные соревнования в рамках областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения 2017 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области, по итогам состязаний команды, занявшие 1-2 места, будут допущены к финальным соревнованиям.

В зону 1 входят Печорский, Гдовский, Островский, Палкинский, Псковский и Пыталовский районы, в зону 2 – Порховский, Бежаницкий, Дедовичский, Дновский, Плюсский, Стругокрасненский, в зону 3 – Опочецкий, Красногородский, Новоржевский, Пустошкинский, Пушкиногорский и Себежский, в зону 4 – Новосокольнический, Великолукский, Куньинский, Локнянский, Невельский и Усвятский.

14 марта соревнования пройдут в Порхове, 15 марта – в Опочке, 16 марта – в Новосокольниках, 17 марта – в Печорах.

Приезд команд – до 10:30 Начало соревнований – в 11:30. 

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