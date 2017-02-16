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Общество

Австрийские благотворители помогли закупить средства медпомощи для Опочецкой и Порховской школ-интернатов

Благодаря поддержке благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» для Опочецкой и Порховской специальной школ-интернатов удалось приобрести различные средства медицинской помощи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского Детского фонда.

В Опочецкой школе-интернате проживают и обучаются около 140 детей. Из-за того, что все воспитанники – дети из малообеспеченных и неблагополучных семей, у многих из них часто возникают проблемы со здоровьем, у некоторых есть хронические заболевания. Похожая ситуация и в Порховской специальной школе-интернате, где обучаются около 230 ребят с задержкой речевого развития. «В учреждениях прилагают все усилия, чтобы ребята как можно меньше болели. Для этого нужно обеспечивать медицинский кабинет школы-интерната всем необходимым: лекарствами, перевязочными и дезинфицирующими средствами, которые постоянно требуются в большом количестве», - рассказали в Детском фонде.

Во время очередного своего приезда президент австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер узнала о такой потребности и обратила на это внимание своих партнеров и друзей. На помощь ребятам из Порхова пришла семья Гунтер и Корнелия и Мария Шварц, а воспитанникам из Опочки – Люба и Кристиан Керншток: благодаря им для двух интернатных учреждений удалось закупить медицинские препараты на общую сумму 2 000 евро.

Напомним, что Паскаль Вайер не в первый раз помогает в вопросе обеспечения детских учреждений медикаментами: осенью она выделила 30 тысяч рублей на приобретение лекарственных средств для ребят из Красногородской специальной школы-интерната. Она помогает детям Псковской области порядка 10 лет.

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