Ансамбль имени Александрова провёл первое выступление с авиакатастрофы на Чёрном море

19:30, 16 февраля 2017, ПАИ

Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова провел первое выступление со времени крушения Ту-154 Министерства обороны над Черным морем. В Театре Российской армии прошло «первое выступление обновленного состава», передает «Интерфакс» слова статс-секретаря военного ведомства Николая Панкова. «Жизнь продолжается, наша обязанность … — сохранить уникальный ансамбль»,— подчеркнул генерал Панков.

Статс-секретарь Минобороны рассказал, что «за короткое время была проделана колоссальная работа». Военное ведомство провело отбор артистов, главным критерием которого «были не только превосходные вокальные данные, но и беззаветное желание служить своей стране».

Ансамбль выступил с традиционным песенным репертуаром. 23 февраля артисты примут участие в праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце, затем выступят на церемонии открытия зимних Всемирных военных игр.