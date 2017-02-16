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Общество

В Псковской области раскрываемость преступлений по итогам прошлого года составила 92 процента

В Пскове состоялось заседание коллегии следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, на котором были рассмотрены результаты работы за 2016 год и определены задачи на первое полугодие 2017 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СКР по региону.

В работе коллегии под председательством Олега Тушмалова приняли участие губернатор Псковской области Андрей Турчак, руководители правоохранительных органов региона.

Открывая коллегию, Олег Тушмалов отметил, что в прошедшем году на территории области зарегистрировано почти 9,5 тысяч преступлений, в числе которых 44 умышленных убийства, 24 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и 10 изнасилований.

Раскрываемость убийств превысила 94%, что на 2% больше, чем годом ранее. Раскрываемость преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111 УК РФ - 92%, а изнасилований - 100%.

«Уровень раскрываемости - это, в первую очередь, показатель эффективности взаимодействия органов следствия, оперативных подразделений и надзирающего прокурора. Только благодаря совместной, слаженной работе в 2016 году удалось раскрыть и расследовать ряд резонансных преступлений, в т.ч. убийств», - отметил Олег Тушмалов.

В качестве примера он привел преступление, связанное с убийством женщины её мужем, который инсценировал безвестное исчезновение пострадавшей, а сам сжег её тело на приусадебном участке; убийство иностранного гражданина его знакомым таксистом, сокрывшим труп в лесном массиве, и недавнее дерзкое убийство женщины, совершенное ранее судимым за аналогичное преступление местным жителем в лесополосе у пос. Бежаницы. Также раскрыты 3 половых преступления, совершенных серийным насильником в г. Пскове в 2016 году и ряд других.

«Достаточно активно проводилась работа по раскрытию преступлений, совершенных в прошлые годы. Совместными усилиями удалось раскрыть и успешно расследовать убийство жителя Северной столицы, совершенное в 2004 году в Печорском районе, причинение приезжем рабочим тяжкого вреда здоровью своему земляку со смертельным исходом, совершенное в Великолукском районе в 2010 году, изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, совершенные в 2003 году злоумышленником, который более 10 лет скрывался от следствия на территории Украины и лишь в прошедшем году был задержан и экстрадирован, насильственные действия сексуального характера, совершенные серийным педофилом в отношении малолетних девочек в 12-15 годах и другие», - констатировал он.

Также Олег Тушмалов отметил взаимодействие ведомств.

«Во многом благодаря усилиям наших коллег из УФСБ и УМВД России по Псковской области выявлены и раскрыты противоправные действия ряда руководителей и чиновников муниципальных органов власти. К уголовной ответственности привлечены главы двух районных администраций, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом г.Великие Луки, председатель комитета по строительству, архитектуре и градостроительству администрации города Великие Луки и другие. Значительное количество преступлений данной категории выявлено по итогам проверок, проведенных прокуратурой области. Всего в прошедшем году по результатам таких проверок возбуждено 12 уголовных дел, в т.ч. в отношении директора государственного предприятия «Псковпасажиравтотранс» и директора муниципального предприятия «Лифтмонтажсервис» по факту злоупотребления полномочиями», - констатировал Тушмалов.

«В тесном взаимодействии с администрацией и прокуратурой области осуществлялась работа по защите трудовых прав граждан. Заключено соглашение о межведомственном сотрудничестве с государственной инспекцией труда в Псковской области. Налажено живое, рабочее взаимодействие с начальником инспекции. Мониторинг предприятий, размера и периода задолженности осуществляется еженедельно. На основе полученной информации инициировано и проведено заслушивание руководителей наиболее крупных и экономически активных предприятий-должников на комиссии с участием губернатора, прокурора области, начальника УМВД, контролирующих органов. Перед работодателями была поставлена задача в течении месяца погасить долги по заработной плате. В результате, большая часть задолженности погашена, а в отношении руководителя предприятия не исполнившего обязательства возбуждено дело. В трехдневный срок изъята бухгалтерская и кадровая документации, обнаружено, изъято и арестовано имущество предприятия, выявлены дополнительные эпизоды незаконной деятельности. Директор привлечена к уголовной ответственности, несмотря на выплаченную в ходе следствия миллионную задолженность. По аналогичной схеме восстановлены права рабочих акционерного общества «Псковкирпич», где в ходе следствия погашены долги на сумму более, чем в 3 миллиона рублей», - сообщил Тушмалов.

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