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Общество

64-летняя испанка родила здоровых близнецов

Жительница испанского города Бургос родила здоровых близнецов в 64 года. Об этом в четверг, 16 февраля, пишет BBC News.

Девочка и мальчик появились на свет путем кесарева сечения. Операция прошла без осложнений, жизни матери и малышей ничто не угрожает.

Женщина, имя которой не сообщается, лечилась от бесплодия в США. В 2012 году она родила дочку, которую забрали сотрудники социальной службы из-за плохого финансового положения матери. Сможет ли испанка взять на себя воспитание близнецов, пока неизвестно.

 

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