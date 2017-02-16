64-летняя испанка родила здоровых близнецов
Жительница испанского города Бургос родила здоровых близнецов в 64 года. Об этом в четверг, 16 февраля, пишет BBC News.
Девочка и мальчик появились на свет путем кесарева сечения. Операция прошла без осложнений, жизни матери и малышей ничто не угрожает.
Женщина, имя которой не сообщается, лечилась от бесплодия в США. В 2012 году она родила дочку, которую забрали сотрудники социальной службы из-за плохого финансового положения матери. Сможет ли испанка взять на себя воспитание близнецов, пока неизвестно.