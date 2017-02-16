В Пскове пройдёт Всероссийская научно-практическая конференция «Зимние праздники русского народного календаря в обрядовой культуре»

20:12, 16 февраля 2017, ПАИ

IV Всероссийскую (с международным участием) научно-практическую конференцию «Зимние праздники русского народного календаря в обрядовой культуре» проведет 21 февраля Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

Конференция состоится на базе Псковского государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

С докладами на конференции выступят этномузыкологи, руководители фольклорных коллективов и ансамблей народной песни, преподаватели и студенты образовательных учреждений из Эстонии, Украины, различных городов России, в том числе г. Пскова и области. Конференция предполагает как очную, так и заочную форму участия.

Тематика докладов конференции: народные традиционные обряды различных территорий России в зимних календарных праздниках; музыкальный компонент зимних обрядов; праздники зимнего цикла в народных традициях; воспитательная и образовательная функция традиционных народных обрядов праздников зимнего цикла.

К конференции приурочены: выставка редких библиографических изданий из фондов Псковской областной универсальной научной библиотеки по теме конференции, презентация новых изданий по фольклору Псковского государственного университета, выставка редких музейных экспонатов - статуэток Б.М. Кустодиева «Гармонист» и «Плясунья».

Участники конференции смогут познакомиться с выставкой «Ф.М. Плюшкин – собиратель древностей», приуроченной к 180-летию известного коллекционера, а также увидеть знаменитый торепецкий «шишак» - женский головной убор XIX века из коллекции собирателя, предоставленный Российским этнографическим музеем Санкт-Петербурга, побывают на экскурсии в фондохранилище музея.

В 15.00 в выставочном зале музея состоится концерт фольклорного ансамбля Санкт-Петербургской государственной консерватории «Праздничные молодежные гуляния в народных традициях». Представленная участниками исполнительского коллектива яркая и самобытная программа подготовлена как абонементный концерт фольклорного ансамбля консерватории из цикла «Образы русского фольклора», который пройдет 25 февраля в Мариинском театре Санкт-Петербурга в рамках фестиваля «Поющая масленица»..

Адрес Псковского государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника: г. Псков, ул. Некрасова, д. 7 (галерея П.П. Оссовского).

Начало конференции в 10 часов. Вход на конференцию свободный.