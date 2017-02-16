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Общество

В Госдуме раскритиковали законопроект о сокращении рабочей недели летом

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонил законопроект о сокращении рабочей недели летом до 35 часов, передает РИА Новости.

Депутаты раскритиковали проект, указав, в частности, на проблему уменьшения заработной платы. Кроме того, в комитете отметили, что от проблем со здоровьем в летнее время работников ограждают санитарные правила и нормы, а также другие нормативные акты.

Ранее парламентарии предложили сократить продолжительность рабочего времени в летнее время, увеличив длительность перерыва для отдыха и питания. Также предполагалось, что в соответствии с изменением рабочего времени сократится и зарплата.

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