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Общество

Минфин готовит законопроект об ограничении размера кредита физлиц по уровню долга

Министерство финансов России готовит законопроект об ограничении размеров кредита физических лиц в зависимости от уровня их долга. Как заявил ТАСС замминистра финансов Алексей Моисеев, ведомству поручено «до 1 марта внести предложение». «Я думаю, можем законопроект внести летом и осенью, будем надеяться, Госдума его одобрит»,— отметил Моисеев, добавив, что он «тогда с 2018 года вступит в силу».

В то же время, по словам замглавы Минфина, ведомство еще не обсуждало порог долга, после которого могут быть введены ограничения. Кроме того, по оценкам министерства, низкая степень доступа участников рынка к информации также остается проблемой. «Идею предлагаем реализовать … через облегчение доступа банков к информации бюро кредитных историй, базу данных фонда ФНС по доходам граждан, то есть без согласия клиента»,— указал Моисеев, добавив, что такая мера позволит выявить широту распространения «серых» зарплат среди россиян.

Напомним, 29 декабря Владимир Путин поручил ограничить выдачу кредитов гражданам с высокой задолженностью. Это связано, в частности, с ростом числа потребительских кредитов в России. Как сообщалось, в ноябре их объем увеличился почти на 70 млрд рублей. Глава Сбербанка Герман Греф заявлял об ожидании продолжения роста и в 2017 году.

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