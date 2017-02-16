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Общество

В Пскове состоялся юбилейный вечер режиссёра Дома офицеров Анны Дмитриевой

В городском Доме офицеров сегодня, 16 февраля, состоялся юбилейный творческий вечер режиссера учреждения Анны Дмитриевой «В гостях у Маратовны». В свой 50-летний день рождения она собрала в одну праздничную программу концертные номера лучших коллективов города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

От имени главы Пскова и депутатов Псковской городской думы именинницу поздравил заместитель руководителя муниципалитета Сергей Гаврилов. Он поблагодарил Анну Дмитриеву за большой вклад в развитие культуры города и воспитание художественного вкуса юных псковичей. Сергей Гаврилов вручил Анне Дмитриевой Почетную грамоту Псковской городской думы за долголетний труд и большой творческий вклад в культурно-массовую жизнь Пскова и пожелал осуществления новых творческих планов.

Почетной грамотой коллегу наградил и начальник управления культуры  администрации города Пскова Юрий Мартынов.

Теплые слова поздравлений Анне Дмитриевой в приветственном адресе направила первый заместительгГубернатора Псковской области Вера Емельянова: «Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут в реализации новых проектов».

Отметим, Анна Маратовна Дмитриева является постоянным участником, режиссером и ведущей общегородских массовых мероприятий. Окончила факультет социально-культурной деятельности Московского государственного университета культуры и искусств.

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