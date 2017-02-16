На заседании Общественной палаты Псковской области выступили члены Общественного совета при УМВД

20:46, 16 февраля 2017, ПАИ

Гости поделились опытом работы по укреплению имиджа сотрудников органов внутренних дел, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

У Общественного совета при региональном УМВД и Общественной палаты Псковской области давно выстроены различные формы плодотворного сотрудничества по защите прав и законных интересов граждан, обеспечению общественной безопасности и правопорядка.

Общественники выступают в качестве наблюдателей на общественно-политических мероприятиях, принимают участие в пресс-конференциях, выходят в профилактические рейды полиции. Все это позволяет им в случае необходимости дать объективную оценку действиям стражей порядка. Значителен вклад общественников в патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодого поколения.

Председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области совета Джемал Малышев подробно рассказал о практике организации таких общественно-значимых информационных и благотворительных акций как «Задай вопрос участковому!», «Спроси у полиции!», «Здорово быть здоровым!», «Подари детям радость!» и других. Причем, многие их них на протяжении ряда лет проводились не только в Пскове, но и во многих районных центрах области. Основной целью этих мероприятий с участием руководства УМВД стало информирование жителей региона о принимаемых полицией мерах по борьбе с преступностью, профилактике правонарушений, а также укрепление доверия населения. И не случайно подобные акции имели только положительный резонанс.

Выступивший на заседании член Общественного совета при УМВД Андрей Афанасьев призвал коллег к активному участию в совместных профилактических мероприятиях в молодежной среде, в том числе по предупреждению мошеннических проявлений в интернет-пространстве.

Секретарь Общественной палаты Валерий Павлов, в свою очередь, отметил, что накопленный опыт, знания и профессионализм сотрудников органов внутренних дел и представителей общественности позволят и дальнейшем успешно решать многие вопросы, связанные с реализацией государственной политики в сфере защиты прав и свобод граждан.