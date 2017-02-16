В Пскове 17 февраля историк и писатель-исследователь Владимир Симиндей встретится с читателями

20:54, 16 февраля 2017, ПАИ

Завтра, 17 февраля, в 17:00 в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва (г. Псков, Октябрьский пр., 19а) состоится встреча с читателями историка и писателя-исследователя, руководителя исследовательских программ фонда «Историческая память» (г. Москва) Владимира Симиндея. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Автор и его псковские читатели будут обсуждать карательные аспекты оккупационной политики фашисткой Германни на Псковщине во время Великой Отечественной войны. В беседе с читателями также примет участие известный латвийский журналист и писатель Николай Кабанов.