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Общество

Минобороны и Минкультуры займутся патриотическим воспитанием

Министерство обороны РФ и Министерство культуры России подписали соглашение о сотрудничестве в области патриотического и военно-исторического воспитания. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

«За всю историю Вооруженных сил неоднократно было доказано, что армия и культура, история — это вещи абсолютно взаимоувязанные. В разные годы лихолетья и мирного созидания это всегда было одним из приоритетов Вооруженных сил. Мы все помним то активное сотрудничество, которое было в Первую мировую и Великую отечественную войну», — цитируется заявление министра обороны Сергея Шойгу.

Совместно министерства будут содействовать организации патриотического воспитания в образовательных учреждениях, и привлекать детей и молодежь к «туристской, краеведческой, физкультурно-спортивной, военно-исторической и военно-патриотической деятельности»

Кроме того, министерства договорились вместе создавать художественные и учебные фильмы.

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