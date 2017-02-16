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Общество

Главное управление МЧС России по Псковской области принимает участие в комплексной тренировке Северо-Западного Федерального округа

Сегодня, 16 февраля, Главное управление МЧС России по Псковской области принимает участие в комплексной тренировке Северо-Западного Федерального округа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Цель проводимой тренировки - проверка и усовершенствование знаний и практических навыков, а также взаимодействие органов управления, сил и средств чрезвычайного ведомства и территориальной подсистемы РСЧС по возможному возникновению чрезвычайных ситуаций, вызванных подтоплением населенных пунктов в результате весеннего половодья. Тренировка проходит в два этапа.

В ходе тренировки будут задействованы подразделения Главного управления МЧС России по Псковской области, силы и средства органов местного самоуправления и организаций, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В рамках тренировки проверяется готовность оперативных групп Главного управление и пожарно-спасательных гарнизонов в составе подвижного пункта управления, аэромобильной группировки к выполнению задач по предназначению.

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