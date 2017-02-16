В областном Собрании обсудили возможность первоочередного предоставления инвалидам земельных участков

21:12, 16 февраля 2017, ПАИ

По инициативе депутата областного Собрания Марины Борисенковой в областном Собрании депутатов состоялось рабочее совещание о порядке предоставления инвалидам земельных участков для индивидуального жилищного строительств, а также для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства и садоводства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В совещании приняли участие первый вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов, заместитель председателя комитета Наталья Тудакова, начальник областного Управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян, первый заместитель председателя Государственного комитета по Псковской области по имущественным отношениям Любовь Иванова, руководитель юридической службы Собрания Любовь Цибулькина.

Марина Борисенкова рассказала коллегам об идее разработать региональный закон, который предоставлял бы инвалидам I и II групп, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов, право на первоочередное предоставление земельных участков под строительство.

«Как правило, инвалиды живут в типовых квартирах с узкими дверными проёмами и высокими порогами. Такой закон мог бы стать дополнительной возможностью для людей с инвалидностью построить дом, доступный для проживания», - сказала депутат.

«Идея неплохая, - согласился Виктор Антонов. – А что сейчас мешает выделять землю для инвалидов в первоочередном порядке?»

Первый заместитель руководителя комитета по имущественным отношениям Любовь Иванова подтвердила, что и сейчас федеральный закон предусматривает право первоочередного предоставления земельных участков людям с инвалидностью, но при условии, что инвалид признан нуждающимся в улучшении жилищных условий.

«Если улучшения жилищных условий инвалиду не требуется, то землю под строительство гражданин может получить на общих основаниях», - отметила Любовь Иванова.

Начальник правового управления Собрания Любовь Цибулькина подтвердила, что для корректировки существующего порядка предоставления земельных участков необходимо вносить изменения в федеральное законодательство, и такая инициатива, предлагающая исключить принцип нуждаемости при предоставлении земельных участков для инвалидов, уже рассматривается Государственной Думой. «Это совсем «свежий» законопроект, пока на него нет никаких заключений, и в регионы для обсуждения документ тоже ещё не поступал», - проинформировала коллег Любовь Цибулькина.

Первый вице-спикер Виктор Антонов отметил, что в случае принятия этого федерального закона существующая проблема потеряет актуальность.

«Что будем делать?» - обратился с вопросом к инициатору Виктор Антонов.

«Давайте дождёмся рассмотрения законопроекта в Государственной Думе. Надеюсь, документ будет поддержан», - предложила Марина Борисенкова.

Участники совещания согласились взять паузу и в случае необходимости вернуться к обсуждению позднее.