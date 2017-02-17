Две трети компаний малого и среднего бизнеса обошлись без кредитов

09:42, 17 февраля 2017, ПАИ

За последний год не обращались за кредитами 68% компаний малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в февральском исследовании Аналитического центра НАФИ, пишет Лента.ру.

Как правило, предприниматели объясняют это тем, что рассчитывают на собственные средства. Из тех, кто все же подал заявки на кредиты, 32% получили отказ, причем в половине случаев — без объяснения причины. При этом 14% субъектов малого бизнеса брали кредиты для юридических лиц в банках, 9% обращались в микрофинансовые организации, еще 8% оформляли кредиты для нужд бизнеса как физическое лицо.

Генеральный директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева отказалась интерпретировать результаты опроса как свидетельство наличия у малых и средних предприятий собственных средств. «Углубленный анализ показывает, что причина заключается не в устойчивом финансовом положении предприятия, а в преобладании пассивной стратегии ведения бизнеса. Особенность такой стратегии заключается в ориентации на стабильную прибыль (даже если она невысокая) и минимизацию риска. Такая категория предпринимателей не рассматривает бизнес как инвестицию и не видит смысла в привлечении внешних заемных средств», — сказало она.

По ее словам, среди предпринимателей довольно много вынужденных — тех, кто открыл дело в 1990-х годах под давлением жизненных обстоятельств.

Между тем, средняя ставка по кредитам для бизнеса на сегодняшний день превышает 17% годовых, а по потребительским (которые зачастую используются для бизнеса) — 22-38%.

Репрезентативный всероссийский опрос НАФИ проведен в 2016 году. Было опрошено 250 руководящих сотрудников предприятий микро-, малого и среднего бизнеса в 8 федеральных округах России. Статистическая погрешность не превышает 4,4%.