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Экономика

Сборы в Пенсионный фонд России сократились на 7%

Сборы в Пенсионный фонд России за январь этого года упали по сравнению с январем 2016 года более чем на 7%. Об этом сообщила «Ленте.ру» пресс-секретарь ПФР Марита Нагога со ссылкой на данные Федерального казначейства.

«ПФР в полном объеме в январе профинансировал выплату страховых пенсий, несмотря на снижение поступлений страховых взносов в январе», — сказала Марита Нагога. За январь текущего года в фонд поступило 184 миллиарда рублей по сравнению с 198 миллиардами рублей годом ранее.

При этом в законе о бюджете ПФР темпы роста поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в текущем году предусмотрены на 6,9% больше, чем в 2016 году. Таким образом, в январе поступления в ПФР должны были составить 211,6 миллиардов рублей. Это означает, что сборы оказались на 13% меньше прогнозного плана, предусмотренного законом.

Администрированием страховых взносов, в том числе на обязательное пенсионное страхование, с 1 января 2017 года занимается Федеральная налоговая служба России (ФНС). Ранее эти функции были возложены на ПФР. Дефицит Пенсионного фонда России покрывается за счет трансферта из федерального бюджета.

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