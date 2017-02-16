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Общество

Новый директор фонда Доктора Лизы собралась открыть больницу для бедных

Новый президент фонда «Справедливая помощь» журналист Ксения Соколова планирует воплотить мечту своей предшественницы Елизаветы Глинки и открыть в Москве больницу для бедных. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «360».

Кроме того, Соколова собирается создать в рамках фонда оперативную группу, которая будет в экстренном порядке вылетать в зоны катастроф и стихийных бедствий. Это позволит как можно раньше оказать необходимую помощь, еще до того как развернут свои силы крупные структуры.

Глава «Справедливой помощи» отметила, что ей сперва предстоит войти в курс дела, все изучить. «Я видела график Лизы. Всегда ей говорила: "Знаешь, дорогая, я бы и неделю так не прожила. Я бы тронулась умом просто". Так вот, надо посмотреть, не тронусь ли я умом», — сказала Соколова.

О том, что журналистка избрана президентом фонда «Справедливая помощь», сообщалось 14 февраля. Ранее она была попечителем этой организации.

Елизавета Глинка (известная также как Доктор Лиза), возглавлявшая фонд «Справедливой помощи», была среди пассажиров самолета Ту-154 Минобороны, потерпевшего катастрофу под Сочи 25 декабря. Воздушное судно, следовавшее в сирийскую Латакию, пропало с экранов радаров практически сразу после взлета. На борту находились 92 человека. Все они погибли.

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