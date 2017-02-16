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Общество

Учёные: От галлюцинаций страдают 4,3% людей

От галлюцинаций страдают 4,3% людей, сообщили ученые из Королевской коллегии хирургов Ирландии. Они привлекли к исследованию 7403 добровольцев старше 16 лет.

Как выяснилось, 4,3% из этих британцев сталкивались со слуховыми или зрительными галлюцинациями в течение последнего года. Примечательно, что в исследовании принимали участие как люди с расстройствами психики, так и без, передает British Journal of Psychiatry.

По данным ученых, галлюцинации далеко не всегда связаны с психическими расстройствами. Но безусловно, пациенты с расстройствами психики галлюцинируют значительно чаще. Так, среди участников с пограничным расстройством личности галлюцинации испытывали 13,7%, а среди участников с депрессией и тревожным расстройством – 12,6%.

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