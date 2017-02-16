Facebook запустила функцию размещения резюме в соцсети

22:05, 16 февраля 2017, ПАИ

Facebook запустил в среду новую функцию, которая позволит администраторам страниц различных компаний публиковать объявления о новых вакансиях и проводить набор соискателей прямо в социальной сети, пишет Коммерсант. Работодатель сможет указать ключевые детали предлагаемой работы, такие как заработная плата и рабочий график. После публикации на самом объявлении появится кнопка «Откликнуться», с помощью которой пользователи соцсети смогут представить свою кандидатуру работодателю, отправив свое резюме. При этом соискателям не придется каждый раз заполнять анкету — Facebook сможет автоматически выгружать все необходимые для заявки публичные данные пользователя.

Сама же компания Марка Цукерберга благодаря этому нововведению, по сути, сможет напрямую конкурировать за пользователей с другой соцсетью — LinkedIn, которая специализируется на построении деловых связей участников сети, позволяя им оставлять свои деловые контакты, а также публиковать резюме у себя на странице и откликаться на предложения о вакансиях компаний.