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Общество

Facebook запустила функцию размещения резюме в соцсети

Facebook запустил в среду новую функцию, которая позволит администраторам страниц различных компаний публиковать объявления о новых вакансиях и проводить набор соискателей прямо в социальной сети, пишет Коммерсант. Работодатель сможет указать ключевые детали предлагаемой работы, такие как заработная плата и рабочий график. После публикации на самом объявлении появится кнопка «Откликнуться», с помощью которой пользователи соцсети смогут представить свою кандидатуру работодателю, отправив свое резюме. При этом соискателям не придется каждый раз заполнять анкету — Facebook сможет автоматически выгружать все необходимые для заявки публичные данные пользователя.

Сама же компания Марка Цукерберга благодаря этому нововведению, по сути, сможет напрямую конкурировать за пользователей с другой соцсетью — LinkedIn, которая специализируется на построении деловых связей участников сети, позволяя им оставлять свои деловые контакты, а также публиковать резюме у себя на странице и откликаться на предложения о вакансиях компаний.

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