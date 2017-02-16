Правительство России одобрило протокол по авиабезопасности между Каиром и Москвой

22:12, 16 февраля 2017, ПАИ

Правительство России одобрило протокол между Каиром и Москвой о сотрудничестве по обеспечению безопасности гражданской авиации. Как сообщили в Минтрансе агентству «Интерфакс», после подписания документа российские специалисты получат право наблюдения за соблюдением требований безопасности в египетских аэропортах.

Напомним, российские эксперты ранее проверяли работу служб безопасности воздушных гаваней в Египте. По итогам инспекции они сделали Каиру ряд замечаний. После проверки было принято решение о возможности возобновления авиасообщения между Россией и Египтом. Оно было приостановлено после того, как 31 октября 2015 года потерпел крушение пассажирский Airbus A321 компании «Когалымавиа» (рейс «Шарм-эш-Шейх–Санкт-Петербург»). В результате инцидента погибли все 224 человека, находившихся на борту.