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«Почта России» запустила сервис для отслеживания недорогих посылок с AliExpress

«Почта России» и Hongkong Post совместно с логистической компанией Cainiao внедрили новый продукт SRM (Simplified Registered Mail — простой регистрируемый пакет). Новый сервис позволяет потребителям отслеживать свои заказы с торговой площадки AliExpress стоимостью от $2. Об этом сообщается в пресс-релизе российской компании, пишет Коммерсант.

Отслеживать посылки с помощью SRM можно по трем основным статусам, которые позволяют получателю видеть фактическую дату отправки его заказа, а также дату прибытия в отделение «Почты России». В свою очередь у отправителя есть возможность отслеживать факт получения товара покупателем. Заместитель генерального директора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев сообщил, что срок доставки по регистрируемому траффику и сервису SRM составляет 6-10 дней из Гонконга.

До внедрения SRM покупки с торговой площадки AliExpress от $2 и выше зачастую отправлялись как нерегистрируемые отправления. Ни интернет-магазины, ни почтовые администрации, ни клиенты не могли отследить такие отправления.

Ранее сообщалось, что популярность интернет-торговли продолжает приносить дивиденды «Почте России». Посылочный бизнес предприятия в 2016 году вырос почти на треть, а по итогам года «Почта России», по собственной оценке, заняла 61% этого рынка. При этом у ФГУПа сократились доходы от почтовых финансовых услуг и, возможно, выручка от сдачи недвижимости в аренду.

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