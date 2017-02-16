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Общество

Мосгордума внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о вейпах

Московская городская дума внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об ограничении продажи и потреблении вейпов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента, пишет Коммерсант.

Законопроект, в частности, предлагает определение испарительной смеси для устройств, имитирующих курение табака — «жидкость с содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 мг/мл и без содержания никотина, предназначенная для использования в устройствах, имитирующих курение табака». Кроме того, авторы законопроекта предлагают ввести повышенный акциз на такие устройства для снижения их использования. В пояснительной записке к документу отмечается, что электронные сигареты запрещены в Бельгии, Нидерландах, Польше, Франции, Хорватии, Испании и ряде штатов США.

Поправки призваны приравнять вейпы к сигаретам: их использование в общественных местах будет ограничено, а продавать их можно будет только совершеннолетним. Инициатором проекта является спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

 

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