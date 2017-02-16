Источник: Минфин подготовил законопроект о введении tax free

22:53, 16 февраля 2017, ПАИ

Минфин России разработал законопроект о праве на возврат НДС по покупкам, совершенным на территории России (tax free), для иностранцев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Соответствующие поправки предполагается внести в статью 88 и главу 21 Налогового кодекса России. Документ поддержало Минэкономразвития.

Право вернуть НДС, уплаченный при покупке товаров в России, получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, при предъявлении паспорта и при условии вывоза этих покупок за пределы таможенной территории ЕАЭС через пункты пропуска на государственной границе России.

Граждане смогут получить сумму в размере налога, исчисленного магазином, где были куплены товары, за вычетом стоимости услуги по его выплате. Возврат НДС не будет распространяться на подакцизные товары, за исключением алкогольной продукции.

Получить tax free можно будет в течение трех лет с момента покупки товаров при условии их вывоза в течение трех месяцев со дня приобретения.

Ранее Минпромторг анонсировал запуск проекта tax free в России.