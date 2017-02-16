0
21:12
В областном Собрании обсудили возможность первоочередного предоставления инвалидам земельных участков
19:43
В Псковской области раскрываемость преступлений по итогам прошлого года составила 92 процента
18:05
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области в пятницу
17:19
Более 50 тысяч семей Псковской области могут пользоваться услугами «Ростелекома» по технологии PON
16:44
«Авентин - Псков» получил очередную награду от «Сбербанка»
15:17
Прямой поезд между Псковом и Санкт-Петербургом запустят в мае
14:39
Руководитель псковского «Шанса» о «Народном признании»: Важно привлекать внимание к неравнодушным людям
Еще новости
Общество

В Госдуму внесён законопроект о пожизненном заключении за нападение на врача

Московская городская дума внесла на рассмотрение Государственной думы законопроект об ужесточении наказания за посягательство на жизнь медицинских работников. Согласно тексту документа, преступление совершенное «при выполнении им (медработником — ред.) профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи, наказывается … пожизненным лишением свободы», пишет Коммерсант.

Согласно пояснительной записке, «действующее законодательство не наделяет медицинских работников особым статусом (полномочиями) представителя власти», что противоречит стратегии нацбезопасности, утвержденной президентом России. «Во многих случаях пострадавший медицинский работник является единственным профессионалом, способным оказать медицинскую помощь»,— уточняют авторы законопроекта, отмечая, что таким образом «под угрозу ставится … здоровье неопределенного числа жителей …, лишенных возможности получить необходимую … помощь». Такое деяние, уточняется в записке, «несет повышенную общественную опасность».

Напомним, в декабре 2016 года Минздрав подготовил законопроект, приравнивающий врачей к представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов. В январе ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы проект введения административного ареста за угрозы врачам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В областном Собрании обсудили возможность первоочередного предоставления инвалидам земельных участков
16 февраля 2017
В областном Собрании обсудили возможность первоочередного предоставления инвалидам земельных участков 1
В Псковской области раскрываемость преступлений по итогам прошлого года составила 92 процента
16 февраля 2017
В Псковской области раскрываемость преступлений по итогам прошлого года составила 92 процента
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области в пятницу
16 февраля 2017
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области в пятницу
Более 50 тысяч семей Псковской области могут пользоваться услугами «Ростелекома» по технологии PON
16 февраля 2017
Более 50 тысяч семей Псковской области могут пользоваться услугами «Ростелекома» по технологии PON
«Авентин - Псков» получил очередную награду от «Сбербанка»
16 февраля 2017
«Авентин - Псков» получил очередную награду от «Сбербанка»
Прямой поезд между Псковом и Санкт-Петербургом запустят в мае
16 февраля 2017
Прямой поезд между Псковом и Санкт-Петербургом запустят в мае 2
Руководитель псковского «Шанса» о «Народном признании»: Важно привлекать внимание к неравнодушным людям
16 февраля 2017
Руководитель псковского «Шанса» о «Народном признании»: Важно привлекать внимание к неравнодушным людям
Участники конкурса «Мистер Псков» готовятся к финальному шоу
16 февраля 2017
Участники конкурса «Мистер Псков» готовятся к финальному шоу

Идет загрузка...