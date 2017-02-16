В Госдуму внесён законопроект о пожизненном заключении за нападение на врача

23:05, 16 февраля 2017, ПАИ

Московская городская дума внесла на рассмотрение Государственной думы законопроект об ужесточении наказания за посягательство на жизнь медицинских работников. Согласно тексту документа, преступление совершенное «при выполнении им (медработником — ред.) профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи, наказывается … пожизненным лишением свободы», пишет Коммерсант.

Согласно пояснительной записке, «действующее законодательство не наделяет медицинских работников особым статусом (полномочиями) представителя власти», что противоречит стратегии нацбезопасности, утвержденной президентом России. «Во многих случаях пострадавший медицинский работник является единственным профессионалом, способным оказать медицинскую помощь»,— уточняют авторы законопроекта, отмечая, что таким образом «под угрозу ставится … здоровье неопределенного числа жителей …, лишенных возможности получить необходимую … помощь». Такое деяние, уточняется в записке, «несет повышенную общественную опасность».

Напомним, в декабре 2016 года Минздрав подготовил законопроект, приравнивающий врачей к представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов. В январе ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы проект введения административного ареста за угрозы врачам.