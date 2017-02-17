Главврач санатория «Хилово» победила в номинации «Призвание» премии «Народное признание-2016»

19:36, 17 февраля 2017, ПАИ

В номинации «Призвание» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание 2016» победителем стала главный врач ЛПУ «Санаторий Хилово» Женя Дудченко. Она получила 916 голосов в ходе народного голосования на сайте Псковского агентства информации, её также поддержали 9 из 12 членов жюри, что в итоге принесло претендентке на победу 1 тыс. 292,38 голоса.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, сегодня, 17 февраля, в ходе церемонии награждения статуэтку «Народное признание» победительнице на большой сцене Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина вручил уполномоченный по защите прав человека в Псковской области Дмитрий Шахов. При этом он сказал.

Женя Дудченко в связи с победой в номинации отметила: «Нет ничего дороже, чем здоровье. Выбрав профессию врача 48 лет назад, я об этом нисколько не пожалела. Хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня. Однако работа врача - работа в команде, поэтому сегодняшняя награда - это признание профессионализма моих коллег со всего региона и, конечно, в первую очередь сотрудников нашего санатория».

В номинации «Призвание» также была представлена юрист Ольга Кутузова, во 2-м туре за неё проголосовали 198 читателей и 2 члена экспертного жюри (в сумме 281,64 голоса). Третим финалистом был старший государственный инспектор отдела земельного надзора Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям Роман Васильев, набравший в итоге 321,82 голоса - 280 голосов на сайте ПАИ плюс поддержка одного члена жюри.

Добавим, учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.