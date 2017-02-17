Движение «СВОЁ!» получило премию «Народное признание- 2016» в номинации «Инициатива»

19:26, 17 февраля 2017, ПАИ

Общественное движение «СВОЁ!», созданное в декабре 2015 года для поддержки псковских производителей и продвижения псковских брендов на российском рынке, стало победителем региональной общественной премии «Народное признание - 2016» в номинации «Инициатива».

Движение, созданное при участии Александра Козловского, который сейчас представляет Псковскую область в Госдуме, получило 747 голосов читателей (58,63% голосов) и голоса 5 из 12 членов жюри, набрав в общей сложности 938,1 голоса.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, сегодня, 17 февраля, в ходе церемонии награждения в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина для объявления победителя в номинации «Инициатива» на сцену вышел Андрей Савин — генеральный директор компании-производителя детских площадок «Авен - Псков», которая на протяжении нескольких лет неизменно выступает спонсором премии.

«Номинация «Инициатива» - люди, которые знают наперёд, что нужно делать, берут инициативу в руки. Конечно, все номинаты имеют права гордиться собой» — сказал Андрей Савин.

Координатор движения «Своё!», депутат Псковской городской Думы Елена Полонская: «В прошлом году мы объехали все районы нашей области, видели множество замечательных предпринимателей и предприятия. Нам есть чем гордиться. В этом году мы продолжим свою работу по поддержке региональных предприятий. Мы, в том числе, начнём благотворительную деятельность. Для этого открылся благотворительный фонд «Земляки».

Напомним, в номинации «Инициатива» за победу также боролись члены клуба «Псков подводный мир» во главе с его руководителем Олегом Довгием, сохранившим своими силами в Псковской области самый известный на территории бывшего СССР подводный фестиваль «Beuchat fest». За этого кандидата отдали свои голоса 331 участник интернет-голосования и 3 члена жюри, что дало в сумме 445,66 голоса. За третьего претендента - Псковскую областную общественную организацию многодетных «Дети — наше будущее» проголосовали 196 человек в сети и 4 члена жюри (итог – 348,88 голоса).

Премия «Народное признание» присуждается уже в седьмой раз. За это время её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.

Учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».