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Шесть краж произошли в Псковской области за сутки

16 февраля в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрированы 18 преступлений, в том числе 6 краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прес-службе ведомства.

Всего в органы внутренних дел региона вчера поступили 40 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 12 - по городу Пскову.

За прошедшие сутки сотрудники ГИБДД задержали четырех водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 404 нарушения Правил дорожного движения.
 

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