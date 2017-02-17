День Службы горючего Вооруженных сил России празднуется 17 февраля

10:22, 17 февраля 2017, ПАИ

17 февраля отмечается День Службы горючего Вооруженных сил Российской Федерации, пишет сalend.ru.

История этой Службы началась 17 февраля 1936 года, когда по Приказу Народного Комиссара обороны Союза ССР № 024 было создано Управление по снабжению горючим — Служба горючего ВС СССР. Первым серьезным испытанием ее готовности стало обеспечение горючим боевых действий у озера Хасан — за две недели войска израсходовали более 8 тысяч тонн горючего. С мая по август 1939 года на реке Халхин-Гол расход горючего составил уже почти 87 тысяч тонн. А в зимней войне с Финляндией в 1939-1940 годах войскам Красной Армии потребовалось 215 тысяч тонн горючего.

В годы Великой Отечественной войны личный состав указанной Службы трудился под мобилизующим девизом: «Горючее — фронту!». Для решения проблемы поставки горючего в осажденный Ленинград по дну Ладожского озера, в рекордно короткий срок, был проложен трубопровод. По 27-километровому подводному трубопроводу с июня 1942-го по март 1943 года в Северную столицу было подано свыше 47 тысяч тонн различных видов горючего, и это позволило обеспечить потребности не только войска, но и города.

Высочайшая оценка работе Службы горючего была дана в приказе наркома обороны СССР от 25 августа 1946 года № 38. По свидетельству маршала Советского Союза А. Василевского, благодаря деятельности Службы горючего, не была сорвана ни одна операция. Вклад лучших представителей Службы в Победу был оценен: за период войны более полутора тысяч человек, почти половина ее офицерского состава, были отмечены правительственными наградами.

В послевоенные годы, годы бурного экономического развития, перед Службой горючего были поставлены новые задачи. С появлением ядерного оружия стали применяться и принципиально новые средства его доставки — ракеты. С оснащением армии ракетной техникой на Службу горючего была возложена задача по обеспечению войск и сил флота жидким ракетным топливом. Для решения этой задачи потребовалось освоение новых технологий и глубокие научные проработки.

В 1946 году был открыт Научно-исследовательский институт горюче-смазочных материалов, сегодня — 25-й Государственный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ (по применению топлив, масел, смазок и специальных жидкостей — ГосНИИ по химмотологии).

Сегодня, кроме него, в своем составе Служба имеет: центры обеспечения горючим и техническими средствами, соединения и части трубопроводных войск, автомобильные части заправки горючим, склады и базы горючего, склады ракетного топлива; ремонтные заводы и ремонтные мастерские службы горючего, лаборатории горючего, подразделения подвоза ракетного топлива и различные вспомогательные организации.